Ibai bromea tras ver mala entrada de la Kings League: "Ni de broma traigo la Velada del Año a Mexico"

La Kings World Cup ha entrado en su etapa definitoria para conocer al primer campeón del mundo en el ‘Gigante de Acero’ con la Final Four.

Ibai Llanos es el primero en decepcionarse al ver la asistencia de los aficionados mexicanos en el inmueble de los Rayados de Monterrey, incluso bromeó con su evento estelar La Velada.

“La Velada no la traigo a México. No traigo La Velada aquí ni, aunque me paguen 5 palos. Esto es una decepción grande”, mencionó durante la previa de la Final Four.

El streamer solo bromeaba al final resaltó que así son los grandes eventos que se llenan conforme se acerca el inicio de las acciones.

