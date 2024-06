Jason Kelce sobre la fama de su hermano: "Travis y Taylor Swift lo han llevado a otro nivel"

Jason Kelce, exjugador de la NFL, comentó recientemente sobre el nivel de fama que ha alcanzado su hermano Travis Kelce debido a su relación con la famosa cantante Taylor Swift. Durante un episodio del podcast 'Whiskey Ginger' de Andrew Santino, Jason expresó su preocupación sobre cómo la atención mediática ha afectado la vida de su hermano.

En sus declaraciones, Jason afirmó: "Kylie y yo pensamos que la tenemos difícil y luego vamos a pasar el rato con uno de ellos por un segundo", refiriéndose a su esposa Kylie Kelce. A su juicio, la fama de Travis y Taylor ha alcanzado niveles insospechados. "Travis y Taylor lo han llevado a otro nivel", añadió.

Jason continuó explicando que esta situación es completamente diferente a lo que ellos están acostumbrados, señalando: "Esto es una situación completamente diferente... No puedes ser una persona normal en ese punto". Estas palabras reflejan la magnitud del escrutinio público al que están sometidos su hermano y la famosa cantante.

A pesar de la intensa atención, Jason insiste en que su hermano menor no ha cambiado desde que se convirtió en una figura pública. "No creo que nadie haya cambiado realmente", comentó. Para Jason, Travis sigue siendo una persona auténtica y segura de sí misma en cualquier escenario. "Es una persona tan única. Nunca lo he visto incómodo en ningún lugar", continuó.

El respeto y humildad de Travis son aspectos que Jason destaca con orgullo. "No lo he visto cambiar ni un poco. Creo que es un cumplido. Se ha mantenido fiel a sí mismo; sigue siendo humilde, trata a todos con el máximo respeto como si fueran iguales, sin importar quiénes sean", afirmó Jason.

Travis Kelce y Taylor Swift comenzaron su relación en julio pasado, después de que él asistiera a un concierto de su gira Eras Tour en Missouri. Confirmaron públicamente su romance en septiembre de 2023, cuando Taylor asistió a un juego de los Chiefs contra los Bears en el Arrowhead Stadium.

