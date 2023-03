Kun Agüero sobre Canelo: 'En su momento si me ve, me agarra a trompadas'

Sergio 'Kun' Agüero tuvo un encuentro muy particular con el delantero mexicano Javier 'Chicharito' Hernández con motivo del partido de la Champions entre Bayern Munich y PSG.

El argentino y el mexicano, además de jugar videojuegos, tuvieron la oportunidad de platicar sobre varias cosas y una de ellas fue el conflicto que tuvo el Kun con el boxeador Saúl 'Canelo' Álvarez.

'Kun' señaló entre bromas que ahorita ya la relación entre él y el boxeador tapatío es buena, pero en su momento si temió que le fuera a pegar.

"No, no, no el tema con Canelo ya no va, ya estamos en paz. Hoy estamos bien pero en su momento sí me cagaba a trompadas. Se calentó con todos en ese momento", mencionó Agüero.

Incluso, el argentino cuestionó al Chicharito si en algún momento había tenido algún problema con el boxeador, a lo que este respondió que nunca he tenido problema.

