¡La fuerza está con él! Myles Turner luce disfraz de Kylo Ren previo a partido ante Wizards

La fuerza está con los Pacers. Previo al juego en Gainbridge Fieldhouse entre el equipo de Indiana y los Wizards de Washington, Myles Turner llegó con estilo para la Noche de Star Wars.

El pívot de los Pacers lució el disfraz de Kylo Ren, personaje de la aclamada saga, Star Wars, acompañado de dos Sith Troopers. Turner no defraudó este año, pues en cada noche de estas, sorprende con sus trajes.

Turner ha manifestado anteriormente su gran afición por la famosa franquicia que además del cine, se ha extendido hacia la televisión e incluso videojuegos. El oiriginario de Texas dijo que todo empezó cuando su madre le regaló una trilogía.

"Las vi una y otra vez. No estoy seguro de cómo me identifiqué con eso, simplemente me llamó mucho la atención", confesó en 2018.

Los Pacers se ubican en el puesto 12 de la Conferencia Este con un récord de 6-10, por lo que necesitan que la fuerza los acompañe para recomponer el camino ante los Wizards de Washington.

