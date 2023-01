Layún tras ataques en redes: 'Soy una persona que no le gusta la política'

Luego de que el futbolista mexicano, Miguel Layún fuera señalado por enviar un saludo en video al Secretario de Gobernación Adán Augusto López, se pronunció al respecto y aseguró que no le gusta la política.

A través de sus redes sociales, el jugador americanista, aseguró que envía saludos a las personas que se lo solicitan.

"No creía necesario PROBAR lo que es lógico, pero ante los ataques recibidos quiero dejarles diferentes mensajes que mando a mis amigos/conocidos cuando me lo solicitan, todos con una misma estructura. Yo soy una persona a la cual NO le gusta la política, no veo noticias y es por el simple hecho de haber crecido en una casa donde papá veía las noticias todas las mañanas y podía notar el estrés que le generaba, y esto lo sabe la gente que me conoce. Me duele lo que se ha hecho pq ahora tendré que restringir mis saludos solo para gente que conozco, y no para cualquier persona o fan que lo solicite. Insisto, me parecía lógico que hubieran deducido esto con solo buscar más videos de saludos míos, en fin, preferimos generar likes e interacción que investigar un poco más. Que lastima tener que ser así ahora!", escribió el lateral.

Finalmente, Miguel Layún comapartió capturas de pantallas donde alguien le pide un saludo para una persona de nombre Emiliano.

