Martinoli y Luis García 'explotan' contra Jaime Lozano: "No tiene soluciones"

La Selección Mexicana está al borde de la eliminación en la Copa América. Ante esto, Christian Martinoli y Luis García, comentaristas de TV Azteca, arremetieron contra Jaime Lozano, DT del Tricolor. Y es que el narrador y el exfutbolista señalaron que Jimmy no tiene alternativas cuando el partido está en su contra y enfatizaron en su falta de capacidad para tener liderazgo con el plantel del combinado nacional.

Tras perder 1-0 ante Venezuela, México está obligado a vencer a Ecuador para poder clasificar a los Cuartos de Final. Aunque aún dependen de ellos mismos, Martinoli y García señalaron que eso no es garantía, pues actualmente el Tricolor no está en un momento estable por el mal funcionamiento y las pocas alternativas que salen desde la dirigencia técnica.

Y es que cuando el juego estaba 1-0 en contra de la Selección Mexicana, Jimmy no cambió de parado táctico e hizo sustituciones 'hombre por hombre' como las salidas de Santiago Giménez y Uriel Antuna por los ingresos de Guillermo Martínez y César Huerta. Ante esto, Martinoli arremetió contra la nula intención de Lozano de cambiar dentro del terreno de juego, aún cuando es evidente que las cosas no funcionan.

"El parado táctico nunca, bajo ningún parámetro se modifica, esté como esté el rival, esté como esté México. No va a modificar en ese aspecto (Jaime Lozano). Lozano nos ha demostrado una vez más que no es un DT que arriesga bajo ninguna opción, incluso cuando su propio trabajo podría entrar en dudas para algunos dirigentes. Este equipo no garantiza nada, bajo ningún parámetro y ningún rival", expresó.

Asimismo, Christian recalcó que Jaime ya demostró que no es capaz de comandar al Tricolor, pues además de las pocas alternativas tácticas, ha tenido falta de liderazgo en las concentraciones.

"Desde la banca, Lozano manda muy pocas esperanzas. Es un hombre muy decente, pero Lozano no tiene la jerarquía ante el plantel mexicano, no pone disciplina. México tiene que entender que los futbolistas tienen que estar concentrados, están jugando una competición de alto calibre. El jugador está distraído permanentemente, el equipo nacional está distraído", agregó.

"Este equipo no garantiza nada. Tienes que ganarle a Ecuador para llevarte el premio de jugar contra Argentina...". El editorial de Martinoli y García tras la derrota de México ante Venezuela en la Copa América 2024.

