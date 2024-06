Miguel Herrera exhibe a Oswaldo Sánchez y aclara por qué no se menciona al portero en la formación

Miguel Herrera, quien recientemente puso pausa a su carrera de entrenador para incursionar en la televisión con Fox Sports, se ha vuelto tendencia en redes por declaraciones hechas en un podcast en donde una clase a Oswaldo Sánchez y aclara el por qué los porteros no se mencionan en las formaciones y alineaciones.

Oswaldo Sánchez, quien fue un exitoso portero mexicano, siempre ha abogado por los porteros en las transmisiones de partidos y menciona que en las formaciones nunca se toma en cuenta al arquero, por eso en lugar de decir, por ejemplo, 4-3-3, Oswaldo lo anuncia como 1-4-3-3-, pues pone primer al portero.

Ante esto, Miguel Herrera le dejó claro porque es que nunca se menciona al arquero en las formaciones, pues menciona que es la única posición en la que no puedes poner a más de un jugador, por lo que se sobreentiende que siempre será 1 en la formación y por esa razón no se menciona.

¿Ustedes creen que se debe contar el portero? pic.twitter.com/1116oQL5hS — Lavolpismo (@Lavolpismo) June 21, 2024

“En el futbol no lo nombramos (al portero en las formaciones), porque es el único lugar en la cancha en el que no puedes poner dos, en la defensa puedes jugar con tres, cuatro, cinco, los que quieras, pero en la portería solo puedes con uno, por eso no lo nombramos, claro que lo tomamos en cuanta (al portero), es el más valioso del equipo”, declaró Miguel Herrera en el podcast Lavolpismo.

A pesar de que Oswaldo Sánchez no ha dado ningún tipo de respuesta a estas declaraciones, en redes sociales se mostró un gran apoyo a las declaraciones del ‘Piojo’ Herrera, señalando que están a favor de la idea del entrenador mexicano por encima de lo que declara Oswaldo.

