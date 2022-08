Naomi Osaka a Kobe Bryant: "Te extraño"

Naomi Osaka conoció a Kobe Bryant en 2019 y aunque su relación de amistad duró poco tiempo por la repentina muerte de la leyenda de los Lakers de Los Angeles, fue suficiente para tocar el corazón de la tenista.

A poco más de dos años de que el ex basquetbolista dejara este mundo, Osaka recordó y se puso nostálgica al recordar a su amigo. “Te extraño, Kobe”, escribió la ex número uno del mundo en su cuenta de Twitter.

A pocos meses de su muerte el 26 de enero de 2020, en un documental de Netflix, la tenista expresó su dolor y su experiencia durante el tiempo que conoció a Kobe.

I miss Kobe. — NaomiOsaka大坂 (@naomiosaka) August 22, 2022

"Es tan asombroso cómo una persona puede tocar los corazones de tanta gente. He estado caminando y hay tanta gente con camisetas de Bryant. Cuando hablé con él, me sentí muy similar a él. Como la forma en que hablaba, la forma en que describía cómo, no sé, hacía cosas para meterse bajo la piel de sus oponentes o lo que sea. Yo estaba como, eso es literalmente lo que hago", sentenció.

