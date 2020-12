Neymar: Exnovio de la mamá de Ney fue apuñalado en restaurante de Cancún

Tiago Ramos, exnovio de la madre de Neymar, volvió a ser noticia al publicar un video en el que denunció que fue victima de una agresión en un restaurante en Cancún.

El video fue publicado en sus redes sociales y mostró la puñalada que recibió a la altura del cuello mientras era golpeado por tres sujetos, desconociendo los motivos del ataque.

"Llegué al restaurante y pedí un plato de carne, no sé qué pasó, no hice nada, pero no me dejaron quedarme", narró Ramos.

Tiago Ramos namorado ou ex namorado da Nadine Mae do Neymar leva facada pelas costas em restaurante em Cancun pic.twitter.com/InEzizvmHB — Antonio Martins (@antoniofortal) December 5, 2020

El joven declaró que tiene algunos datos de las personas que lo atacaron y que tomará cartas en el asunto.

"Esto no se quedará así. Tengo el número de los que hicieron esto y me voy de México. Pero volveré", aseguró.

