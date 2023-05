Pato O'Ward correrá las 500 millas de Indianápolis con un alebrije en la cabeza

Patricio O'Ward se prepara con todo para afrontar las 500 Millas de Indianápolis y lo hará utilizando un casco con un diseño muy mexicano.

A través de redes sociales, el regiomontano dijo que la protección cuenta con detalles de la cultura azteca y, señaló que está inspirado en un alebrije.

“Mi casco para la Indy500 en estilo Alebrije”, escribió en una publicación. “Miren nomás esta belleza. Todos los detalles que ven hechos a mano. Todo lo que es este casco es hecho a mano y quedó espectacular. Me encanta".

Lo mandé a Oaxaca, México y me hicieron el favor los del Taller Jacobo y María Ángeles de hacer este casco estilo alebrije, les quedó impresionante. No me canso, no me canso de ver el casco", dijo Pato en un video. Este casco, aseguró, busca representar algo de lo que significa México y espera que le haya gustado a sus fanáticos.

Pato O’Ward regresa a la actividad este fin de semana cuando afronte la carrera en Indianápolis. El piloto azteca buscará de nueva cuenta el liderato.

Actualmente, el regiomontano se encuentra con 168 unidades, superado por Alex Palou, con 174 puntos, por lo que una buena carrera del mexicano podría regresarlo al primer lugar.

