Perro Bermúdez: Congreso de Texas entregó un reconocimiento al narrador por su trayectoria

Previo al duelo entre la Selección Mexicana y Nigeria en Arlington, Texas; el narrador de TUDN, Enrique Bermúdez de la Serna, recibió un reconocimiento por su trayectoria por parte del Congreso del Estado.

Fue a través de redes sociales que El Perro dio a conocer la noticia donde se dijo “muy orgulloso de reconocimiento inmerecido en Dallas”, aunado de la fotografía del documento que está firmado por Victoria Neave Criado, representante de la entidad.

“Sea resuelto que Enrique ‘El Perro’ Bermúdez de la Serna sea congratulado en su retiro de las Copas del Mundo y que a este extiendan los mejores y sinceros deseos de felicidad continua”, se lee en el último párrafo.

Muy orgulloso de reconocimiento inmerecido en #Dallas pic.twitter.com/TSoOYa2gnJ — Enrique Bermudez (@enriquebermudez) May 28, 2022

Además, Bermúdez a través de las redes sociales de TUDN mandó un mensaje a sus seguidores, donde se dijo contento por recibir el reconocimiento, aunque es ‘inmerecido’.

“El Congreso de Texas me acaba de hacer este reconocimiento inmerecido. Me siento muy orgulloso. Imagínese usted que gente que lucha socialmente por latinoamericanos, mexicanos, hondureños, salvadoreños, guatemaltecos, colombianos, me otorguen este reconocimiento.

“Lo llevo en el corazón porque es algo que sin duda te da la energía para seguir luchando y peleando en lo que será mi última Copa del Mundo en Qatar 2022, que no es mi retiro”, dijo de la Serna.

El Congreso de Texas reconoció la gran trayectoria de @enriquebermudez, como una de las voces más emblemáticas de la narración deportiva El Perro no puede ocultar su emoción y su corazón late fuer por la gira del #UltimoMundialDelPerro pic.twitter.com/PSR9USYZ3E — TUDN MEX (@TUDNMEX) May 28, 2022

Cabe destacar que Enrique Bermúdez tiene 46 años de trayectoria y en Qatar 2022 dejará los micrófonos de las Copas del Mundo.

