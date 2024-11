Piojo Herrera le mete presión a Martín Anselmi de cara a Liguilla: “El récord no valdrá sin el título”

La Máquina de Cruz Azul conoció a su rival para los Cuartos de Final del Apertura 2024 tras el último boleto en el Play-In, donde Tijuana aseguró ser el octavo invitado al superar por goleada al Atlas de Beñat San José.

Anselmi y sus dirigidos ya se preparan para encarar su segunda Liguilla y esta vez llegan como el mejor equipo de la liga imponiendo nuevo récord en la Fase Regular.

Previo al inicio de la Fiesta Grande Miguel ‘Piojo’ Herrera aseguró que La Máquina tiene que ganar el título sí o sí por lo mostrado en 17 jornadas.

“Anselmi (tiene más presión) por el gran torneo que ha hecho, porque obviamente el haber jugado una final, haberla perdido, luego un torneo rompiendo récord histórico…Si no gana el título pues no vale nada todo lo hecho, no vale nada todo lo demás si no ganas un título” mencionó en La última Palabra.

Herrera reconoció lo hecho por el equipo: “Yo creo que la presión la va a tener Anselmi, me parece que puede importar nada porque su equipo está jugando bien, ha asumido la responsabilidad de ser el gran candidato, el favorito”.

“Lo han hecho bien, pero sí la presión recae en el equipo que obviamente ha jugado muy bien y por supuesto tiene la obligación de ir a buscar el título”, resaltó.

'ANSELMI TIENE MÁS PRESIÓN POR EL GRAN TORNEO' Para @MiguelHerreraDT si no se gana el título no importa el gran torneo de Cruz Azul. @CHermosillo27 dice que Demichelis tiene más presión en este momento. #LUP pic.twitter.com/HNbA2ZEXAm — FOX Sports MX (@FOXSportsMX) November 25, 2024

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: OFICIAL: VINICIUS JUNIOR ES BAJA DEL REAL MADRID DEBIDO A LESIÓN MUSCULAR