Piqué: Disfruta de vacaciones en las Maldivas con Shakira y su familia

Con el Barcelona sumido en una crisis sin precedentes, la cual podría derivar en la salida de Messi del conjunto azulgrana, Gerard Piqué ha compartido una fotografía de sus vacaciones. Ajeno a lo que ocurre en el Barça, ha recordado que es hora de estar en familia.

"Tiempo en familia", escribió el central desde Maldivas junto a una instantánea en la que se le ve con sus hijos Milan y Sasha, y con su pareja, Shakira.

Cabe destacar que tras la contundente derrota por 8-2 ante el Bayern de Múnich, fue el propio Piqué quien pidió cambios en el Barcelona: “Vergüenza es la palabra. No te puedes ir a Champions League así y no es la primera vez. Es muy difícil. Es hora de reflexionar. El club necesita cambios de todo tipo porque no es la primera vez que pasa ”. El defensa incluso se ofreció a dejar el equipo: «Nadie es imprescindible y yo soy el primero en ofrecerme. Soy el primero en irme. Hemos tocado fondo. Todos tenemos que mirar internamente y decidir qué es lo mejor para el Barcelona ”.

Respecto a su situación en el Barcelona, Ronald Koeman ha sentenciado tanto a Busquets como a Jordi Alba, pero ha indultado a Gerard Piqué, con quien cuenta para la próxima temporada.

