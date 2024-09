PSG y el motivo para rechazar a Guillermo Ochoa en 2011: “No tenía prestigio internacional”

Más de 20 años han pasado desde el salto de Guillermo Ochoa al futbol europeo con el Ajaccio; sin embargo, estuvo muy cerca de llegar directamente a la capital francesa con el Paris Saint-Germain.

El arquero de las Águilas del América que vivía su mejor momento en el futbol mexicano, estaba a nada de firmar con el PSG; pero, tras dar positivo de clembuterol la puerta se le cerró, aunque no fue el único motivo.

Luego de 13 años de ese momento, Francisco Javier González reveló cuál fue la razón por la que los parisinos comandados por Kombouaré le dieron la espalda al mexicano.

“Son dos cosas. Uno es que era extra comunitario, y dime cuántos hay: Keylor Navas, Claudio Bravo…muy poquitos. Ese es un factor”, resaltó el periodista de TUDN.

“La gente que trató de colocar en su primer viaje a Europa, a Memo Ochoa en el PSG, recibió una llamada de Kombouaré, que era el técnico del equipo, siguió relatando.

Finalmente, aseguró que la falta de prestigio provocó la frustrada llegada: “Estuvieron a nada de contratarlo y la explicación, que no tenía por qué darla, pero le habló a la gente que estaba con Ochoa y le dijo: ‘No me la puedo jugar con un portero de un país que no tiene prestigio internacional’”.

