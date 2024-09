¡Quiere otro récord! Cristiano Ronaldo busca superar a Mr Beast en YouTube

Cristiano Ronaldo, no se conforma con ser ya una leyenda en el futbol pues, ahora busca romper récords en el mundo digital. Desde que lanzó su canal de YouTube, UR Cristiano, el pasado 8 de julio de 2024, ha demostrado que su popularidad va más allá de las canchas.

En solo 12 horas, el canal de Ronaldo alcanzó la cifra de 10 millones de suscriptores, superando por mucho el récord anterior establecido por Mr. Beast, quien tardó 132 días en llegar a ese hito. Actualmente, UR Cristiano cuenta con 55.8 millones de suscriptores y 27 videos publicados, un crecimiento meteórico que refleja el alcance global del jugador del Al Nassr.

Ahora Ronaldo ha declarado su ambición de convertirse en la persona con mayor número de suscriptores en YouTube, título que actualmente ostenta el popular creador de contenido Mr. Beast, con 313 millones de seguidores.

"Él es el hombre al que tengo que vencer en YouTube y quiero vencerlo, cuidado (risas). ¡Mis hijos me dicen que me he convertido en YouTuber! Pero sobre todo quiero estar cerca de mis fans", comentó el luso para los medios.

Aunque aún le queda un largo camino por recorrer para alcanzar la cima, Cristiano Ronaldo ha demostrado que, sea en el futbol o en el mundo digital, está decidido a dejar una huella imborrable.

