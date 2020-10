Rafael Nadal se equivocó al hablar en francés en conferencia de Roland Garros

El torneo favorito de Rafael Nadal sin duda es Roland Garros, Grand Slam que ha ganado en 12 ocasiones experiencia que le ha valido para hablar de manera perfecta el francés.

Sin embargo, como dice el dicho: 'Hasta al mejor cazador se le va la liebre', y Nadal lo comprobó equivocándose en una conferencia de prensa del certamen de tenis que dio en francés.

"Je ne sais pas (Yo no sé)", dijo Nadal mientras hablaba después de su partido ante Stefano Travaglia, para después trabarse en su declaración por lo que rió e hizo un gesto de que olvidarán lo que acababa de balbucear para después decir en inglés: 'No inspiration today (Sin inspiración hoy)".

El entrevistador le señaló entre risas: "You lost your french (Perdiste tu francés)", lo que provocó la sonrisa de Nadal."L'inspiration c'est pas ici aujourd'hui (La inspiración no está aquí hoy)", terminó el mallorquín.

El Matador acaba de vencer a Travaglia por 6-1, 6-4 y 6-0 en la Tercera Ronda de Roland Garros.

