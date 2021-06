Rayados: Vincent Janssen anunció compromiso con su novia Talia

El delantero y figura de los Rayados de Monterrey Vincent Janssen aprovechó las vacaciones que tiene el equipo previo a preparar el próximo torneo Apertura 2021, para resolver temas personales.

Y uno de estos temas es el sentimental, pues el atacante holandés presumió en sus redes sociales que se comprometió con su novia.

"The best yes I’ve ever heard, I love you my fiancé @itmetaliag (El mejor sí que jamás había escuchado, te amo mi prometida)", se leyó en una publicación de Janssen en Instagram.

Junto al mensaje, el atacante europeo publico una foto con su novia Talia, después de proponerle matrimonio.

"We didn’t really go on a boat like he said this day... But he did ask me to marry him so I’ll take it. Thank you for the happiest day of my life and a future I can look forward to every day. Ik hou van jou voor altijd @vincentjanssenofficial (Realmente no fuimos en un barco como dijo este día... Pero me pidió que me casara con él. Gracias por el día más feliz de mi vida y un futuro que puedo esperar todos los días. @vincentjanssenofficial)", redactó por su parte la prometida.

Janssen comenzará pronto la pretemporada para su quinta campaña con La Pandilla con los que ha ganado una Liga, una Copa y una Concacaf Liga de Campeones.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: MEMO OCHOA LE REGALÓ UN XBOX A LUISITO COMUNICA PARA 'HACER LAS PACES'