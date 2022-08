Ricardo Salinas sobre apoyar a Selección de futbol americano: '¿Es mi obligación o del Gobierno?'

La Selección Mexicana de futbol americano femenil ya se encuentra viajando rumbo a Finlandia para disputar el Mundial de la especialidad.

Sin embargo, el conjunto femenil pasó momentos complicados que les llevó a solicitar apoyo económico para costear los viajes e incluso solicitaron la ayuda a Ricardo Salinas Pliego, quien se negó.

"A qué se comprometen, por qué ayudarlas a ustedes y no a la ciencia o a la educación: ¿Si las ayudo se traen el 1er lugar? ¿Si no se traen el 1er lugar me pagan lo que invertí más un 33% extra (con contrato firmado por sus papás)? ¿Es mi obligación o del Gobierno ayudar?", respondió tajantemente el empresario en Twitter.

Esta noche, ¡No se duerme! 60 mujeres valientes siguen buscando llegar a #Finlandia. Gracias a todos por su empatía y comentarios Sr. @RicardoBSalinas sabemos que es una persona comprometida con el futuro de México ¡Escúchelas! ¡Ayúdennos a compartir! pic.twitter.com/rJIDldXx7d — Laura Sandoval (Miss Running Bomb) (@LAuTrEK) July 30, 2022

El dueño de TV Azteca así respondió a la solicitud de una de las jugadoras con un video publicado en Twitter solicitando su ayuda para poder viajar a competir.

"Esta noche, ¡No se duerme! 60 mujeres valientes siguen buscando llegar a #Finlandia. Gracias a todos por su empatía y comentarios Sr. @RicardoBSalinas sabemos que es una persona comprometida con el futuro de México ¡Escúchelas!¡Ayúdennos a compartir!", fue la petición al empresario.

