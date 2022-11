Selección Mexicana: Comentaristas de ESPN dan clases de como 'enamorar' a Almada

La continuidad de Gerardo Martino como técnico de la Selección Mexicana dependerá de una destacada actuación en Qatar 2022, de lo contrario, es prácticamente un hecho su salida del banquillo Tricolor.

Ante este último escenario, los nombres empiezan a sonar para sustituir al Tata, entre ellos, el del técnico reciente Campeón del futbol mexicano con Pachuca. Guillermo Almada. Y comentaristas de ESPN, revelaron que la dirección de selecciones nacionales debe 'enamorar' al estratega uruguayo, como se conquista a una mujer.

"A ti te interesa una chica. Vas y tocas la puerta y le llevas flores y vas bien vestidito, perfumado, le declamas o le cantas, le hablas bonito, le llevas mariachi, la enamoras", dijeron el exfutbolista Francisco Gabriel de Anda y el periodista Dionisio Estrada durante el programa Futbol Picante y advirtieron que deben actuar pronto o les ganan al técnico, o a la chica.

Gracias, Futbol Picante, por recordarme que soy un cobarde para ligar. No lo esperaba de ustedes. pic.twitter.com/hKTZVZHsQR — Ernesto Barraza (@LuisE189) November 1, 2022

"Es que yo estaba interesado. No, en lo que tú estabas interesado ya llegaron y le tocaron la puerta", dijo De Anda.

"Es como decirle, avísale que me interesa. No, no le avises, ve", agregó el exdelantero Jared Borgetti en la mesa de debate.

Tras el título con los Tuzos, su presidente deportivo, Emiliano Martínez, fue claro cuando se le preguntó por el futuro de Almada y su posible vínculo con el Tri.

Ahorita hay que celebrar, el Guille tiene cuatro años de contrato con nosotros. Siempre lo he dicho, el Guille puede dirigir a cualquier equipo y a cualquier selección, tiene una capacidad impresionante y tiene una sencillez y una calidad humana impresionante”, dijo el directivo de los Tuzos.

