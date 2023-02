Shocker confesó haber sostenido relaciones sexuales con famoso promotor

Jair Soria, mejor conocido como Shocker, confesó en "El Minuto qué cambió mi destino" como fue que tuvo relaciones sexuales con un famoso expromotor de lucha libre a cambio de dinero.

En el videoblog de Gustavo Adolfo Infante, el ahora exluchador, confesó para las cámaras que Víctor Quiñones fue quien le pagó por tener sexo con el mientras Shocker estaba bajo la influencia de sustancias prohibidas.

"Yo tuve una relación sexual con un hombre, con un promotor por dinero. Yo me metí con un hombre, muy drogado y muy borracho. Lo hice y eso me causó problemas con ciertos compañeros que pensaron que era homosexual, cuando yo me sentía la peor basura del mundo", reveló Soria.

Víctor Quiñones fue famoso por llevar a una gran cantidad de luchadores mexicanos a Estados Unidos y Japón para internacionalizar el pancracio mexicano. Para desgracia de los deseos de venganza de Shocker Quiñones murió en 2006.

"Un día fuimos a un bar a un centro de diversión, 'Las Fabulosas'. De ahí me fui con él al hotel y como él compró droga, pues yo quería más droga e hice cosas aberrantes, permití que me penetrara. Cuando lo entendí, de repente dije 'eso no está bien' y me levanté y me fui a bañar, pero ya lo había hecho", finalizó.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: CHIEFS: TRAVIS KELCE, CAMPEÓN DE LA NFL, HACE ÉPICO KARAOKE CON JIMMY FALLON