Super Bowl LV: The Weeknd descartó invitados especiales en espectáculo de medio tiempo

Luego de varios rumores, The Weeknd finalmente descartó que vaya a tener invitados especiales durante el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl LV.

Y es que tras su confirmación en el evento, se rumoraba que el artista tendría invitados como Rosalía, Travis Scott, Daft Punk, Nicki Minaj entre otros.

"He estado leyendo muchos rumores ... No apostaría por eso, no hay espacio para encajarlo en la narrativa, en la historia que estaba contando en la actuación. Así que sí. No hay invitados especiales", aseguró el canadiense en entrevista con NFL Network.

El show del medio tiempo de Super Bowl es el evento televisivo por excelencia. Millones de personas lo ven por televisión en todo el mundo y este año en el que debido a la pandemia de Covid-19 hay menos posibilidades de presenciar la final en el lugar, se espera aun mayor audiencia.

En la final se enfrentarán los Buccaneers de Tampa, el primer equipo que juega en casa en la historia de la Super Bowl, y los Chiefs de Kansas City, que ganaron el año pasado.

Dos estrellas de la música latina, la estadounidense de origen puertorriqueño Jennifer López y la colombiana Shakira dejaron el listón muy alto en la LIV Super Bowl, que se celebró en Miami en febrero de 2020 antes de que el Covid-19 lo cambiara todo.

Debido a la pandemia, solo 22 mil personas podrán presenciar el partido en el estadio Raymond James de Tampa, con capacidad hasta para unas 75 mil personas.

