Taylor Swift y Caitlin Clark estuvieron juntas durante el Chiefs vs Texans

La locura de Kansas City parece no tener límites, pues ahora se unió Caitlin Clark, la Rookie of the Year 2024 de la WNBA, a la famosa cantante y ferviente aficionada de Chiefs, Taylor Swift durante el duelo de ronda divisional ante Texans.

AP

Y es que los Chiefs están ante una de las hazañas más grandes en la historia de la NFL, ya que pueden ser los primeros tricampeones de la liga, por lo que la atención ha estado en ellos en cada juego.

Caitlin Clark, base del Indiana Fever estuvo al lado de Taylor Swift durante el duelo de ronda divisional entre Chiefs y Texans en Arrowhead Stadium. Además de ellas, los padres de la cantante también acompañaron al equipo de Travis Kelce.

X: CAPTURA DE PANTALLA

Reportes cercanos a información de la WNBA indicaron que la basquetbolista fue invitada por el ala cerrada de Chiefs, Travis Kelce, por lo que aprovechó para disfrutar un juego de NFL.

Chiefs terminó el duelo con una victoria de 23-14 y avanzaron a la Final de la Conferencia Americana por séptimo año consecutivo. Con el apoyo de figuras importantes, Kansas City quiere hacer historia en la NFL.

