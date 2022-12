Tigres: Nahuel Guzmán bromea sobre apuesta y 'mareo' de Gignac

Nahuel Guzmán, arquero de los Tigres de la UANL, habló en conferencia con los medios de comunicación y bromeó un poco sobre la situación que vivió André-Pierre Gignac en el duelo contra Santos Laguna, donde sufrió un golpe en la nuca que le provocó que abandonara el juego y sobre la apuesta que tienen ambos futbolistas tras la Final del Mundial de Qatar 2022.

Guzmán bromeó con los periodistas al mencionar que Gignac se hizo 'el mareado' para no pagar aún la apuesta que tienen tras la victoria de Argentina sobre Francia en la Final, en donde quien saliera perdedor iba a donar juguetes a niños de bajos recursos.

"Ya le pregunté yo, no sé, no quiere pagar, me parece... hasta se hizo el mareado el otro día, terrible André, no le gusta pagar", dijo entre bromas el arquero felino.

Y es que 'El Patón' ya después de ello aclaró que no es que su compañero no haya querido pagar aún, sino que la realidad es que el clima que ha tenido Nuevo León no ha sido el idoneo para que estén los niños en la intemperie, por lo que esperan que en la próxima semana se pueda hacer la entrega de juguetes.

"Está en proceso, pasa que tocaron fechas complicadas, tocó el frío, armar algo con este clima no era aconsejable; la idea es la semana que viene poder cumplir con lo pactado. Espero que André ya esté mejor para pagar la apuesta", sentenció el jugador de los Tigres.

