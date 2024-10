TUDN niega boicot en contra de TV Azteca: “Los tratamos de ayudar, les faltó información”

Debido a los temas de transmisión que tuvo TV Azteca durante la transmisión del partido entre México y Valencia, Christian Martinoli acusó a la competencia de boicot debido a una lucha por el rating, por lo que alrededor de una hora después de que terminó el partido, en TUDN desmintieron categóricamente que haya existido un boicot de su parte.

Durante la transmisión del programa ‘Línea de 4’, Alex de la Rosa aclaró que Televisa y TUDN no tuvieron nada que ver en los problemas que presentó la señal de TV Azteca e inclusive reveló que el equipo técnico de TUDN intentó ayudar a la competencia a reestablecer su transmisión, dejando claro que lo dicho por Christian Martinoli era una mentira.

A nosotros SÍ nos bajaron el switch "No se compite así, sabemos competir de otra forma": @DavidFaitelson_ #LineaDe4 EN VIVO por TUDN pic.twitter.com/Y4NimkBxkd — Línea de 4 (@Lineade4TUDN) October 13, 2024

“La competencia (TV Azteca) ha acusado a Televisa y TUDN de haber boicoteado su transmisión y la realidad es que no es así, Televisa no tuvo nada que ver y fue un tema exclusivamente de su generador, inclusive de la gente de Televisa ha querido ayudar a la gente de la competencia, así que no es cierta esa versión, aunque luego al aire (Christian Martinoli y Luis García) les faltó información para saber lo que estaba pasando en ese momento.

Faitelson responde a TV Azteca

Luego de la aclaración del tema por parte de Alex de la Rosa, David Faitelson mandó un mensaje a la televisora a la que en los inicios de su carrera en el periodismo fue su casa y le dejó claro a TV Azteca que en Televisa no compiten de esa manera tan desleal.

“A mí me parece una tontería (las acusaciones hacía TUDN), yo tengo muchas cosas más importantes que hacer y también los ingenieros de la empresa que bajar un switch carajo, por dios, mejor que cuiden su generador, no se compite así y nosotros sabemos competir de otra forma, no competimos de esa manera”, sentención David Faitelson.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERSAR: MARTINOLI TRAS CAÍDA DE SEÑAL DE AZTECA EN EL MÉXICO VS VALENCIA: "NOS SACARON DEL AIRE"