Video: Sergio Goyri criticó a Canelo Álvarez por su nueva afición al Atlas

Después de que Saúl 'Canelo' Álvarez profesará su nueva afición por el Atlas y fue visto en el Estadio Jalisco apoyando a la Academia en la Final ante Pachuca con la playera rojinegra, el actor Sergio Goyri mandó un mensaje al pugilista en video que se hizo viral en redes sociales.

Goyri le recriminó en este video que en su momento además de decirse aficionado de las Chivas, Canelo se planteó la posibilidad de comprar al equipo y ahora se volvió seguidor del archirrival de la ciudad.

"Ahora resulta que el señor Canelo, que acaba de perder una pelea y que yo le iba al Canelo y estuve apoyándolo siempre y conozco a su familia y todo, quería comprar a las Chivas. A ver señor Canelo, querías comprar a las Chivas y te pones la playera del Atlas, no Man…chester City, cabrón. No mames. Hay que tener un poquito de identidad" dijo el actor en el video.

Ahi'sta el vidio https://t.co/zW3Av0kQ89 pic.twitter.com/5qy4N5ihRS — Fan account de Sergio Goyri SuperTramp (@DelaTorRick) May 27, 2022

"Cuando dices que eres mexicano es porque eres mexicano. Cuando dices que eres Chiva es porque eres Chiva y cuando dices que eres Atlas es porque eres Atlas. Hay que tener una identidad propia, padre santo de mi vida. No estés con el que ahorita gana padre, porque ahorita el Atlas tiene dos putos campeonatos, Chivas tiene tres (sic)", agregó.

Además, el histrión mexicano aseguró que el que Canelo haya sido visto con la playera del Atlas es algo imperdonable.

"A lo mejor tienes un chingo de dinero, pero no puedes comprar la identidad de nosotros cabrón, que somos Chivas de a de veras y no cambiamos de playera. Somos Chivas de verdad, Canelito. Conozco a tu familia y a lo mejor a ti también, pero me vale madre. Ahorita lo que tú hiciste de ponerte la playera de Atlas cabrón, no te lo voy a perdonar jamás", sentenció Goyri.

