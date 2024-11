¿Ya olvidó a Peso Pluma? Nicki Nicole es vinculada en una relación con Enzo Fernández

La noticia de un posible romance entre la cantante Nicki Nicole y el futbolista Enzo Fernández ha desatado un torbellino de especulaciones en los medios argentinos. La información comenzó a circular cuando el programa televisivo LAM (Los Ángeles de la Mañana) de América Televisión reveló detalles sobre la relación entre la artista y el campeón mundial con la selección argentina.

En dicho programa se comentó que Enzo Fernández y Nicki Nicole se habrían conocido a finales de octubre, coincidiendo con la estadía del futbolista en Londres, tras su participación con la selección argentina. El jugador no reveló inmediatamente a su entonces pareja, Valentina Cervantes, que había conocido a la cantante, pero más tarde confirmaría la relación al ser confrontado por su expareja.

Los primeros indicios de la relación llegaron cuando una tiktoker publicó un video en el que afirmaba haber visto a Enzo y una chica bajita conversando en un boliche de Buenos Aires. Tras la investigación, se descubrió que la mujer en cuestión era Nicki Nicole, lo que desató aún más las especulaciones.

La noticia también ha generado repercusiones debido a la reciente separación de Enzo Fernández y Valentina Cervantes. Enzo anunció su ruptura con la madre de sus dos hijos hace unas semanas, lo que fue confirmado por Cervantes en un emotivo mensaje en sus redes sociales. “Con Enzo hoy decidimos tomar distancia uno del otro. Pero siempre vamos a ser familia y nos vamos a apoyar en todo. Porque hay dos niños en el medio que necesitan mucho de nuestro amor para ellos", escribió la joven de 22 años, aclarando que la decisión no fue conflictiva.

A pesar de la separación, Valentina dejó claro que su relación con Enzo continúa siendo cordial, centrada en el bienestar de sus hijos. "Yo sé la persona y el excelente padre que es Enzo, el corazón que tiene. Con eso me basta. No quieran crear guerras donde no las hay", concluyó Cervantes en su mensaje.

En el caso de Nicki Nicole, la cantante argentina continúa disfrutando del éxito de su carrera musical tras su ruptura con Peso Pluma.

