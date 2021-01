División de Honor Telcel anunció banderazo de salida para la fase de apertura 2021

La División de Honor de la Liga de Videojuegos Profesional México (LVP) dio el banderazo de salida para la temporada de apertura 2021 que comenzará a partir del 20 de enero, presentando los cambios que tendrá, de la mano de Juan Diego García Squetino, country manager de LVP México.

Entre los principales cambios destaca la expansión de ocho a 10 equipos, lo que permitirá disputar cinco juegos entre los miércoles y jueves, más un par de semanas con partidas los martes y jueves, a lo largo de 18 jornadas.

Posteriormente, las seis mejores organizaciones avanzarán a los Playoffs, donde el primero y segundo lugar clasificarán directo a Semifinales hasta conocer al Campeón mexicano de apertura 2021.

Los equipos no tendrán que preocuparse por el descenso durante los próximos dos años con la finalidad de que puedan invertir en el área deportiva y hacer crecer sus marcas.

Karen Paes, esports manager y League Ops de LVP, presentó a los 10 equipos que participarán en la competencia: Arctic Gaming México, Atomic, Janus Esports, Kings of the North, LDM, Naguará Team, Respawn Esports, Team Aze, The Kings y We Talent, con los que se trabajará en conjunto para seguir creciendo en el ecosistema competitivo de League of Legends.

También se dio a conocer a las nuevas incorporaciones a la mesa de caster que le darán emoción a las transmisiones y por primera vez en los dos años de la liga mexicana, habrá 5 talentos: Abdiel “Tyrone” Estrada, Alan “AlanQ” Fierros y Hugo “Lhoki” Gonzales estarán por un torneo más mientras que Cristian “Fahrenheit” Franco quien relatara Liga Latinoamérica y Juan Pablo “Demizos” Morales, ex entrenador mexicano se unen al plato.

Los juegos podrán ser seguidos a partir del 20 de enero en punto de las 19:00 hrs por twitch.tv/lvpmex, además de las cuentas en Twitter, Facebook, YouTube, Instagram y TikTok.

