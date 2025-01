El XI ideal del año de EAFC25

Definido el Xl ideal del 2024 por parte del EA Sports FC, el videojuego de futbol dio a conocer a sus once jugadores que se llevaron la distinción para estar entre lo mejor del año.

En la portería aparece Emiliano ‘Dibu’ Martínez con una puntuación de 94; en la zona de defensiva se encuentra Dani Carvajal con 95, Virgil van Dijk con 96, William Saliba con 95, Alejandro Grimaldo con 94.

Como mediocampistas se encuentran Cole Palmer con 95, Rodri y Jude Bellingham con 97 y de los de mayor puntaje en este esquema.

Mientras que, en el ataque aparecen Mohamed Salah con 96, Kylian Mbappé con 96 y Vinícius Júnior con 97 para completar a los once elegidos por la afición.

Chosen by the fans, for the fans. Introducing the Men’s Team of the Year.



Attackers land in #FC25 Ultimate Team on Jan 17. pic.twitter.com/FF4dZpuowx

— EA SPORTS FC (@EASPORTSFC) January 16, 2025