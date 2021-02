League of Legends: Arctic Gaming con la misión de arrebatarle el invicto a LDM Esports

Pese a que cada jornada los fanáticos de la División de Honor y LDM especulan sobre qué rival será el que realmente ponga en peligro su invicto y en esta jornada 13 luce muy probable que ocurra.

El mencionado líder invicto y el segundo sitio nos ofrecen una ansiada batalla, los dos equipos con mejor funcionamiento: Arctic Gaming vs. LDM Esports. Ya los 9 equipos de la DDH lo han intentado sin éxito alguno; los de Arctic lucen con muchas probabilidades de lograrlo, pues a diferencia del primer duelo, podrán alinear a Samuel 'Mayhem' García, sumado a que muestran un funcionamiento muy técnico, gran química en la estrategia rayando la perfección.

La semana 6 de la División de Honor, cerrará con duelos muy interesantes, como el de Atomic vs. Respawn Esports, quienes pelean la séptima posición y pelean por no alejarse más de los sitios de playoffs.

Los duelos de este jueves en la Grieta del Invocador serán:

Arctic Gaming vs. LDM Esports: El duelo de la semana, los mejores equipos de la DDH, ojito con el duelo entre Franco “Nipphu” Funes vs. Samuel “Mayhem” García ¿logrará Arctic arrebatarle el invicto a LDM?

We Talent vs. Team Aze: Escuadras que cada vez lucen mejor, duelo por el tercer sitio, la W de Nuevo León busca anular los ataques de los ases.

Kings of the North vs. The Kings: Realezas y realidades diferentes, The Kings a no soltar los puestos de Playoffs, KON a salvar el honor.

Atomic México vs. Respawn Esports: Duelo vital en las aspiraciones a Playoffs, el que pierda se aleja más y se complica la vida.

Naguará vs. Janus Esports: Naguará no debe tener problema ante el sotanero de la liga, que busca a toda costa su primera victoria.

