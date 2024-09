"Noche UFC no es un evento de nombres, es un evento de show para el mercado mexicano": Edgar Chairez

Desde que se dio a conocer que Riyadh Season Noche UFC y la pelea de Canelo Álvarez en contra de Edgar Berlanga se iban a realizar el mismo día y en la misma ciudad, una rivalidad sobre quién acapara el mercado mexicano comenzó a crecer.

Sin embargo, para el cachanilla Edgar Chairez, peleador de artes marciales mixtas que participará en el gran evento de UFC en The Sphere, no existe ninguna 'guerra', ya que ambos mercados son diferentes y cada uno tendrá a su propia audiencia.

“Es una mamad* eso de que comiencen a tirarse de que va a estar al mismo tiempo Canelo, eso viene valiendo completamente verg*, porque cada quien es su industria, el boxeo tiene su industria, la UFC tiene su industria", explicó en entrevista exclusiva con RÉCORD el 'Pitbull'.

Para él, la coincidencia de ambos eventos no afecta a las verdaderas audiencias de cada deporte. "De igual hay gente que no le gusta para nada el box y ama las MMA, así que los dos van a tener su audiencia, no es que compitan los dos el mismo día para una sola persona", agregó.

Lo que sí es una realidad para el nacido en Mexicali, es que los precios de las entradas juegan un papel importante en la división del público. "A parte está muy dividida la entrada en cada evento, porque está carísimo entrar a La Esfera y los que quieran ir y aprovechar esa única oportunidad van a ir y los que quieran ir al box, van a ir al box porque está muchísimo más barato", explicó el peleador de 28 años.

Además, Chairez opinó que la “Noche UFC” no es realmente un evento de grandes nombres de las MMA, sino más bien un espectáculo pensado para atraer al mercado mexicano. “Yo digo que es más el morbo del espectáculo de La Esfera. Por ejemplo, si no pusieron a McGregor o a otra súper mega estrella de la MMA es porque no es un evento como de nombres, es un evento de show que se dedica al mercado mexicano”, concluyó.

