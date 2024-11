Bernie Ecclestone: 'Checo Pérez tiene talento para ganar un título'

Bernie Ecclestone, quien llevó a la Fórmula 1 a ser una competencia de talla internacional, aseguró que el piloto mexicano de Red Bull, Sergio "Checo" Pérez, ostenta el talento necesario para ganar un título de la F1 y transformarse en uno de los volantes de élite.

“Sí, Checo Pérez está bajo presión, desafortunadamente cuando tienes todo el talento del mundo siempre vas a estar bajo presión. Pero tiene suficiente talento para ganar un campeonato”, expresó Bernie Ecclestone para Fox Sports.

La realidad es que Pérez no vive su mejor momento dentro de la máxima categoría del automovilismo, ya que desde abril de 2024, en el Gran Premio de China, el mexicano no se sube al podio y después de eso, no ha podido restablecer el camino ganador.

Colapinto, piloto número 1

Dentro del Gran Circo, Franco Colapinto es otro piloto latinoamericano que ha mostrado actuaciones destacadas con Williams, algo que provocó que Bernie lo llenara de elogios, y asegurara que el argentino será piloto número uno.

“¿Qué pasa con Franco Colapinto? Él seguramente será un piloto número 1, pero obviamente necesitan asegurarse de que esté en el equipo adecuado”, aseguró para Fox Sports.

