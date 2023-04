La rivalidad entre Checo Pérez y Max Verstappen continúa alimentándose, si bien han dejado atrás las diferencias y ambos han expresado que lo importante se el bienestar de Red Bull, los dos se muestran sumamente competitivos.

Ahora, el mexicano aprovechó para lanzar un nuevo mensaje de ‘advertencia’ hacía el neerlandés y dejó en claro que quiere el Campeonato de Pilotos de la Fórmula Uno por primera vez en su carrera.

“Es importante mantener una buena relación en el equipo, un buen ánimo dentro de la escudería es clave, pero al final estoy aquí para ser campeón y es mi máximo objetivo. Entonces habrá momentos en el año donde tengamos que ser un poco más nosotros y pensar en nuestro mejor resultado posible”, señaló el tapatío en entrevista para Diario AS.

Asi mismo, Checo sabe de la importancia de rayar la perfección, pues teniendo a un compañero y rival como Max Verstappen, le obliga a dar lo mejor en cada carrera.

“Ser perfecto. No puedes dejar nada en la mesa porque no hay un fin de semana en el que Max no maximice el potencial del auto. Tienes que ser perfecto y estar a un 100 %, sabes que si estás a un 99.9 no es suficiente”, finalizó.

