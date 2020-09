Checo Pérez: 'Los equipos saben lo que puedo y no puedo hacer'

Una vez anunciada su salida de Racing Point para el próximo año, Sergio Pérez analiza cuál será su futuro en el automovilismo, el cual no descarta sea en la Fórmula Uno, donde confía en sus cualidades.

"He estado aquí 10 años. Una o dos carreras, no creo que me cambien la vida. Los equipos saben lo que puedo y no puedo hacer. Me enfoco en dar lo mejor de mí y recuperar lo perdido en el campeonato", declaró 'Checo' Pérez tras el Gran Premio de Rusia.

Este domingo el piloto mexicano estuvo cerca de colarse en el podio al terminar en el cuarto lugar y confía que en la próxima carrera en el Gran Premio de Hockenheimring se pueda dar.

"Cuando Red Bull y Mercedes están arriba es muy difícil. Podemos mejorar en varios segundos y ser contendientes. Espero tener las mejoras en la siguiente carrera y ser más competitivo", refirió el automovilista.

"Estoy agradecido y feliz del rendimiento. Espero en Alemania estar mejor. Espero que podamos correr porque escuché que está nevando. Sería maravilloso correr", agregó.

