Checo Pérez pierde optimismo en el Gran Premio de México: "No se siente bien"

La euforia y el optimismo de correr nuevamente en casa se han diluido en el corazón de Sergio 'Checo' Pérez, luego de dos sesiones irregulares de Prácticas Libres en el Gran Premio de México.

Aunque el piloto de Red Bull pasó del décimo al noveno puesto de una sesión a otra, finalizó a casi siete décimas de Carlos Sainz, que se llevó la PL2. Además su compañero Max Verstappen no salió a pista por problemas en el RB20.

"Todavía tenemos trabajo por hacer, todavía estamos muy lejos de la cima", declaró Pérez Mendoza tras los entrenamientos en el Autódromo Hermanos Rodríguez. Y aunque no refirió a los problemas de su compañero, aseguró que él tampoco se sintió cómodo en el auto. "No me siento muy bien, tenemos algunos problemas con la marcha a baja velocidad".

En este contexo, Checo externó su decepción por no responder al increíble apoyo de la afición con un mejor rendimiento. "El público es increíble aquí y desearía que fuéramos un poco más competitivos para ellos, pero desafortunadamente ese no es el caso".

"Nunca se sabe, mañana con el cambio de pista puede pasar cualquier cosa. Espero que para la clasificación podamos sacar más provecho del coche y darles algo de qué alegrarse", finalizó.

