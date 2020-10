Checo Pérez: 'Red Bull es una opción, no lo descartaría'

Los últimos días los rumores han colocado a Sergio Pérez el próximo año con Red Bull Racing, para ocupar el lugar que dejará vacante Alex Albon, a lo que Checo a aceptado el interés de la escudería alemana llegando la temporada actual a su fin.

"La temporada está llegando a su fin. Así que creo que es importante para los equipos saber lo que está pasando, lo que pasará en adelante, y para los pilotos también. Estoy viendo todas mis posibles opciones y, sí, no puedo esperar mucho más", reconoció Checo Pérez en conferencia antes del Gran Premio de Imola.

El piloto mexicano terminará su relación con Racing Point al término de la campaña, escudería con la que ha estado vinculado desde el 2018.

"No lo descartaría (llegar a Red Bull). Creo que, por el momento, hasta que no hagan una confirmación, son una opción, ya sabes. Es lo mismo que todos los equipos que no han confirmado. Creo que, a medida que el tiempo corre, hay muy, muy pocas oportunidades de permanecer en la parrilla para el próximo año", expuso el mexicano.

Checo llegaría como segundo volante, por debajo de Max Verstappen, pero intentará pelear por el puesto estelar.