Checo Pérez: Respondió a críticas tras haber dado positivo a Coronavirus

No han sido días sencillos para Sergio Pérez desde que fue diagnosticado con Coronavirus y separado de la competición de Fórmula 1. Inclusive, el mexicano ha recibido críticas por haber dado positivo al virus, situación a la que respondió en redes sociales tras ser acusado de irresponsable.

"Más irresponsable opinar sin saber. Seguí todas las indicaciones de la Fía y mi equipo. No es mi culpa haberme contagiado, mañana puedes ser tu. Llorar por que me corran? Jaja por lo que veo en tu perfil no conoces lo que es trabajo digno", fue la respuesta de Checo a una crítica en redes sociales.

La Fórmula 1 y la Federación Internacional de Automovilismo informaron este viernes que desde que se reanudó la temporada han realizado 5 mil 127 pruebas de COVID-19 a pilotos, equipos y personal de la competición, en las cuales solo una persona ha dado positivo, el piloto mexicano.

De esta manera, el del volante de la escudería Racing Point, que no pudo participar en el Gran Premio de Gran Bretaña del domingo pasado por un positivo en la prueba y también se perderá el Gran Premio del 70 Aniversario de este fin de semana al volver a tener el mismo resultado, es el único caso de COVID-19 de la Fórmula 1.

Pérez, que deberá continuar en aislamiento supervisado por las autoridades sanitarias del Reino Unido, ha sido sustituido en ambas carreras por el alemán Nico Hülkenberg.