Checo Pérez sobre el meme que uso para negar su retiro: "No me parece justo que se invente rumores"

El piloto mexicano de Red Bull, Sergio 'Checo' Pérez, habló sobre lo que significó la publicación de 'El Lobo de Wall Street' con la que desmintió su retiro ante la ola de rumores que lo ponían fuera de la parrilla de la Fórmula 1.

En una entrevista con ESPN en la previa al Gran Premio de los Estados Unidos, el piloto mexicano aseguró que 'está harto' de los rumores que salen a la luz, pues, de acuerdo a las declaraciones de Pérez, no le parece justo que se generen este tipo de rumores.

¡La historia detrás de la publicación del Lobo de Wall Street! Checo Pérez habló del épico posteo que terminó con los supuestos rumores de un posible retiro del tapatío en el GP de México pic.twitter.com/HFmP7I2LhB — ESPN.com.mx (@ESPNmx) October 21, 2024

'Al final habló poco, estoy enfocado en mi trabajo, el año pasado fue lo mismo y no me parece justo que se inventen este tipo de rumores solo para sacar notas, porque al final le creas incertidumbre a la gente que hace un esfuerzo muy grande por ir a apoyarme al Gran Premio de México y no me parece justo", comentó Checo.

Este 27 de octubre, el piloto mexicano volverá a correr en el Gran Premio de México, donde busca igualar su mejor resultado cuando, en el GP del 2022, fue tercero en el Autódromo de los Hermanos Rodríguez en la capital mexicana.