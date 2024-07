Este sábado, Sergio 'Checo' Pérez quedó eliminado en la primera sesión de clasificación luego de haberse salido del circuito en la curva nueve del Gran Premio de Silverstone, algo que, a pesar de no dañar el monoplaza, lo terminó dejando en la posición 19 en la parrilla.

Pérez, que se quedó atorado en la grava y no pudo reincorporarse a la pista de forma autónoma, tuvo que ser sacado del circuito por la grúa, lo que (por reglamento) le quitó la oportunidad de volver a la pista a pesar de que su monoplaza no resultó dañado durante el incidente.

Así ha sido la secuencia de la salida de pista de Checo Pérez.#F1 #BritishGP pic.twitter.com/SovfcGg6I8 — Fórmula Directa (@FormulaDirecta) July 6, 2024

“Muy desafortunado, me duele mucho dejar a mi equipo abajo de esa manera, fui de los primeros en poner neumáticos lisos, necesitaba toda la temperatura, cuando llegué a la curva nueve no tenía nada de agarre, cuando salí de pista estaba totalmente mojado el asfalto y me convertí en un pasajero muy rápido, tuvimos un buen día ayer, a ver que pasa con las condiciones, regresar a los puntos será el objetivo para mañana”, comentó Checo.

El piloto de Red Bull saldrá en la penúltima posición para el Gran Premio de Gran Bretaña, asimismo, Max Verstappen largará desde la sexta posición luego de que George Russell consiguiera la Pole Position en el circuito de Northamptonshire en Reino Unido.

Checo Pérez suma seis carreras de forma consecutiva sin conseguir subir al podio.

