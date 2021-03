F1: Esteban Gutiérrez reveló que seguirá con Mercedes

Recientemente se dio a conocer que Esteban Gutiérrez dejaría de ser piloto de reserva de Mercedes para el 2021.

Sin embargo, el propio piloto mexicano reveló que se mantendrá ligado a las Flechas Plateadas pero con otro rol.

"Continuaré con Mercedes AMG Petronas F1 Team en el 2021 como Embajador de la Marca y de Negocios. Seguiré asistiendo a las carreras y eventos del equipo, así como trabajando muy cerca con los departamentos de administración, mercadotecnia y comercial. ¡Se vienen cosas grandes para este año en el siguiente capítulo de mi carrera!", reveló Gutiérrez en Instagram.

A pesar de su nuevo papel con Mercedes, Gutiérrez reveló hace algunas semanas que aún busca ocupar una plaza en un monoplaza en la Fórmula Uno.

"En principio me gustaría aclarar que no he tomado la decisión de retirarme de las carreras, definitivamente mi enfoque no ha sido regresar a las carreras en el corto plazo. Decidí darme un tiempo fuera de las pistas, enfocándome en otros proyectos y ahorita no es mi prioridad", dijo Esteban a MVStv.

