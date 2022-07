F1: Tomarán medidas contra comentarios racistas y homófobos durante el GP de Austria

El Gran Premio de Austria contó con polémica dentro y fuera del circuito. Y es que algunos aficionados que asistieron al Red Bull Ring dieron a conocer en redes sociales que sufrieron de insultos racistas y homófobos durante el onceavo campeonato mundial de la temporada.

Ante esta situación, la Fórmula 1 emitió un comunicado en donde asegura que tomarán medidas junto a las personas que denunciaron en contra de los comentarios recibidos, asegurando que hablaron con el promotor del evento.

"Hemos sido informados de que algunos aficionados han sido objeto de comentarios completamente inaceptables por parte de otros en el Gran Premio de Austria. Nos tomamos estos asuntos muy en serio, los hemos hablado con el promotor y la seguridad del evento, y hablaremos con quienes informaron de los incidentes. Este tipo de comportamiento es inaceptable y no será tolerado", se lee.

Incluso los pilotos denunciaron el mal ambiente que existió en el Red Bull Ring, y es que tras el accidente que sufrió previo a que se llevará a cabo el sprint del GP de Austria, Lewis Hamilton dio a conocer que algunos aficionados se alegraron por los hechos, los cuales calificó como 'alucinantes'.

"Nunca debes alegrarte por la lesión o el choque de alguien. No debería haber ocurrido en Silverstone, aunque obviamente no fue un accidente, y no debería haber ocurrido aquí", mencionó el siete veces Campeón del Mundo.

