Fórmula 1: Gunther Steiner asegura que 'hay una buena carrera entre Checo y Max'

Aunque pareciera que la temporada 2023 de la Fórmula 1 se está volviendo monótona por la amplia superioridad de Red Bull Racing sobre las demás escuderías, Gunther Steiner, director del equipo Haas, ha señalado que antes del espectáculo, está la integridad deportiva, pero que espera que Sergio Pérez y Max Verstappen le pongan chispa a la F1.

“El deporte es lo principal que tenemos que tener. El espectáculo es secundario, pero creo que se solucionará por sí solo y, aún así, ahora tenemos una buena carrera en la parte delantera con Checo y Max, que no parece estar exenta de chispa, de espectáculo. Ahora hay algo de espectáculo, pero no me preocupa que otros los alcancen”, declaró Steiner.

Otro de los temas que tocó el directivo es acerca de las reglas del Gran Circo, ya que considera que la Fórmula 1 no debe modificar sus normas con la intención de frenar la ventaja que ya tiene Red Bull.

“Todo el mundo trabajará duro. No hay que olvidar que Red Bull tiene la penalización del año pasado, este año pueden hacer menos desarrollo en el túnel de viento, así que en teoría ya no pueden avanzar mucho. Así que hay que ver. Pero han hecho un trabajo fantástico y, por lo tanto, no se le puede culpar al reglamento por ello. Porque si alguien hace un trabajo mejor que los demás, debería de tener ventaja”, dijo el directivo.

“En un sistema de votación no se pueden hacer movimientos sólo porque alguien es más rápido que otro, eso no es justo. Si descubren que algo no es legal, pueden ajustar las reglas. La seguridad es siempre una preocupación. Pero creo que tenemos que averiguar en unas cuantas carreras lo que está pasando realmente. Creo que no deberíamos sacar conclusiones precipitadas todavía”, concluyó.

