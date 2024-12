GP de Abu Dhabi: Hulkenberg fue sancionado y desciende tres puestos en la parrilla de salida

El piloto de Haas, Nico Hulkenberg fue sancionado con tres posiciones menos para la parrilla de salida del Gran Premio de Abu Dhabi. El alemán había quedado en cuarto lugar en la clasificación.

Una infracción en la zona de boxes ocasionó que el alemán fuera castigado. Hulkenberg estuvo por detrás de Lando Norris, Oscar Piastri y Carlos Sainz; la sanción beneficia especialmente al piloto neerlandés, Max Verstappen.

"Nico Hulkenberg no negó durante la audiencia que no siguió las instrucciones del Director de Carrera, pero declaró que no tenía otra opción que infringir las reglas para conseguir una vuelta", mencionan la F1 en un comunicado.

"La prohibición de adelantar en determinadas zonas como el pit lane o, en este caso, la salida de boxes, se implementa para evitar situaciones potencialmente peligrosas y por ello los Comisarios Deportivos determinan que en este caso está justificado un descenso en parrilla", argumentaron en el documento.

Ahora, Max Verstappen largará desde el cuarto sitio, mientras que Hulkenberg descendió a la séptima posición en la última carrera de la temporada.

