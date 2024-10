GP de México: Pato O'Ward asegura que en McLaren están contentos con su participación

Pato O’Ward dejó un buen sabor de boca para McLaren. El piloto mexicano debutó este viernes en el Gran Premio de la Ciudad de México al correr en la primera práctica libre ocupando el lugar del británico Lando Norris.

El regiomontano tuvo buenos momentos, pero también sufrió algunas complicaciones. El piloto reserva terminó la práctica en el puesto 13ro a 1.297 segundos del líder George Russell. A pesar de no terminar dentro del Top 10, el mexicano confesó que estuvieron contentos con su desempeño.

Tras su participación en el Autódromo Hermanos Rodríguez, Pato O’Ward, confesó estar contento por su participación en la Ciudad de México, pero sobre todo por poder ayudar a su equipo de cara a la carrera del domingo.

“Yo estoy contento de estar rodando y sentir un poco lo que era el auto. Tal vez no en condiciones óptimas para meter una vuelta, pero me voy contento. ¿De México? El mejor país del mundo. Siento que pude ayudarle al equipo, me han dicho que he estado bien, están contentos y listos para un fin de semana que no parece que vaya a estar fácil. Se ve que habrá otros autos bastante fuertes2”, reveló el piloto.

Cabe destacar que, durante su participación McLaren dejó a través de su radio que Pato O’Ward tuvo un buen desempeño al comentar, “Gracias Pato, apreciamos el trabajo que hiciste ahí y acertaron desde el inicio”.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: Checo Pérez aseguró que un buen resultado en México puede 'cambiar enormemente' su temporada