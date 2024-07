Jo Ramírez tunde a Checo Pérez tras el GP de Hungría: 'No está concentrado'

El piloto mexicano Sergio Pérez atraviesa su momento más crítico en la Fórmula 1, con su asiento en la escudería Red Bull en peligro. En el paddock del Gran Premio de Hungría, la situación de Pérez fue uno de los temas más comentados, contando con la presencia del histórico Jo Ramírez, exjefe de mecánicos de McLaren, quien no se guardó nada al opinar sobre la situación del piloto.

Durante una entrevista con Fox Sports, previo al GP de Hungría, donde ‘Checo’ terminó en séptima posición, Ramírez fue contundente al describir a Pérez como un piloto con un carácter fuerte que no acepta consejos.

“Es extraño porque normalmente, Checo aguanta mucho la presión, era una de las cosas que más me gustaba de él. Como piloto es bastante bueno, pero antes no hacía errores y ahora los hace cada fin de semana de carrera, es muy triste porque con cada error se deprime más, pero es un tipo de carácter muy fuerte, que no le puedes decir nada porque no acepta consejos. Tiene que levantarse de este agujero solo”, comentó Ramírez.

Ramírez profundizó en la situación de Pérez, sugiriendo que el piloto tiene demasiados distractores en su entorno personal: “Si Red Bull está pensando en quitarlo para poner otro piloto, en su academia no tienen a ninguno que lo haga mejor que Checo. Creo que él tiene demasiadas distracciones con la familia, los amigos, las inversiones y no se está concentrando en su carrera de la Fórmula 1. Sería una tragedia si lo sacan de Red Bull porque es el mejor exponente que hemos tenido”, concluyó.

