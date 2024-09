Kevin Magnussen es el primer sancionado en la historia en Fórmula 1 por puntos en la superlicencia

Este domingo se corrió el Gran Premio de Italia, celebrado en el Circuito de Monza donde, además de la victoria de Charles Leclerc en 'El Palacio de la Velocidad', la Máxima Categoría del Automovilismo vivió historia con la primera sanción por puntos en la superlicencia.

Kevin Magnussen se perderá la siguiente fecha de la Fórmula 1, el Gran Premio de Azerbaiyán, esto después de haber rebasado el límite de puntos de castigo en la Superlicencia, el primer piloto en recibir esta sanción.

La última vez que un piloto fue suspendido durante un Gran Premio en la Máxima Categoría del Automovilismo fue Romain Grosjean en 2012, esto después de un choque en el Gran Premio de Bélgica, por lo que se perdió la siguiente carrera.

Magnussen tuvo un toque con Pierre Gasly durante las pruebas libres, razón por la que fue penalizado y rebasó el límite de puntos, así lo explicó la FIA: "La Superlicencia del piloto del coche 20 queda suspendida para la próxima competición del Campeonato Mundial de Fórmula 1 de la FIA de 2024. Tras esta suspensión, se eliminarán 12 puntos de penalización", se explica.

"Estoy contento con nuestra carrera. No sé qué está pasando con estas penalizaciones. Tuvimos un ligero contacto en la curva cuatro, no hubo daños en ninguno de los coches. No tuvo consecuencias, nadie perdió nada", comentó Kevin Magnussen.

