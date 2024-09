Lewis Hamilton cree que hay 'elemento racial' en comentarios del presidente de FIA sobre groserías en F1

Lewis Hamilton dijo que hubo un "elemento racial" en los comentarios más recientes del presidente de la FIA, Mohammed Ben Sulayem, sobre los pilotos que profieren groserías en las carreras de Fórmula 1.

En una entrevista con motorsport.com, Ben Sulayem dijo: "tenemos que diferenciar entre nuestro deporte, el automovilismo deporte, y el rap", en referencia a la responsabilidad de los pilotos de dejar de decir palabrotas en la radio. "No somos raperos", añadió.

En respuesta a estos comentarios antes del Gran Premio de Singapur, Hamilton, siete veces campeón de la F1, indicó: "Con lo que dijo, no me gustó como se expresó. Decir 'raperos' conlleva un estereotipo. Si lo piensas, la mayoría de los raperos son negros. Entonces dice, 'No somos como ellos'. Yo creo que fue una mala elección de palabras y hay un elemento racial", señaló el británico.

Hamilton, el único piloto negro en la F1, reconoció que también le preocupan las groserías. "Definitivamente creo que hay mucho de eso. Estoy de acuerdo que se necesita limpiar un poco. Pero creo que también es bueno demostrar un poco de emoción. No somos robots", comentó el piloto de Mercedes.

La FIA no respondió inmediatamente a las peticiones de comentario.

Anteriormente hubo un desacuerdo entre Hamilton y Ben Sulayem debido a los intentos del presidente de la FIA de imponer una prohibición al uso de joyas mientras se conduce.

Hamilton indicó en marzo que Ben Sulayem "nunca tuvo" su apoyo, en referencia a una disputa legal que involucra a Susie Wolff, directora de la serie femenina junio F1 Academy, y la FIA,

El campeón defensor Max Verstappen comentó el jueves que es entendible qua haya algunas palabras malsonantes en las comunicaciones por radio dada la presión que hay sobre los pilotos de la F1 y que la decisión de transmitir por TV los mensajes que tienen groserías es el problema. "Creo que todo empieza con no transmitirlos. Quiero decir, si no lo transmites nadie lo va a saber, sólo el equipo", aseguró.

