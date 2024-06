Magnussen arremete de nueva cuenta contra ‘Checo’ Pérez: “ No debería haber confiado en él”

Luego del grave accidente en el que se vieron involucrados Sergio Pérez y Kevin Magnussen en el Gran Premio de Mónaco, el piloto danés volvió a arremeter de nueva cuenta contra el mexicano y señaló que el piloto de Red Bull fue el culpable de la colisión.

Magnussen aclaró que instantes previos al accidente, él sabía que Sergio Pérez ya lo había visto por el retrovisor, pero a pesar de eso, ‘Checo’ decidió no frenar y dejarlo sin espacio, por lo que el choque era inevitable.

"Pero estaba muy claro para mí que me había visto. Así que pensé 'bien, va a dejar el ancho de un coche'. Confié en que iba a hacer eso y, en retrospectiva, no debería haber confiado en él. Pero eso no cambia el hecho de que no dejó el ancho de un coche. Tal vez, ya sabes, con mi experiencia, debería haber sabido que ciertos pilotos no siempre dejan un coche de ancho. Siempre hay un riesgo de que no lo hagan", declaró Magnussen para los medios.

El piloto de Haas no paró en sus declaraciones e inclusive aseguró que la maniobra de Pérez en el GP de Mónaco fue una táctica para poder intimidarlo en la pista para que este frenara y no cree que sean las formas de competir en la F1.

"Claramente me estaba empujando contra la pared para intimidarme y hacerme retroceder. Pero no creo que esa sea la forma en la que deberíamos correr. No puede argumentar que no me vio. Me vio. No hay manera de evitarlo. Me vio. Así que sí, esa es la razón por la que me mantuve a fondo, porque confiaba en que dejaría el espacio ya que me había visto"