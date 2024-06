Max Verstappen gana el Gran Premio de Canadá; Checo Pérez abandonó la carrera

Fin de semana de Sergio Pérez para el olvido, el piloto de Red Bull nunca pudo recuperarse de su mala clasificación en la pista y abandonó el Gran Premio de Canadá por un accidente propio que acabó con su alerón trasero. Segunda carrera consecutiva en la que el tapatío no suma ningún punto y vuelve a bajar en el Mundial de Pilotos.



Para fortuna de la escudería austríaca, no todo estuvo perdido. Max Verstappen repitió victoria en Montreal, el triunfo número 60 en su carrera. Lando Norris y McLaren firmaron otro buen resultado con un segundo lugar y el tercer puesto se lo quedó George Russell con Mercedes.



La largada fue tranquila, con el suelo mojado, no hubo incidentes y en la punta las posiciones se conservaron, George Russell hizo su trabajo y pudo mantener la primera posición contra Max Verstappen. Sergio Pérez por su parte perdió una posición.





Durante las primeras vueltas de la carrera los Haas se llevaron toda la atención, fueron los únicos que decidieron arrancar con neumáticos de lluvia y les resultó muy efectivo. Kevin Magnussen pasó de iniciar en lugar 14 a estar en la cuarta posición, sin embargo, al entrar a boxes una mala parada lo regresó al lugar desde donde comenzó.



Otros inconvenientes los tuvieron Charles Leclerc que, reportó un problema con el motor, y Logan Sargeant que, en la vuelta 7 se pegó en el sector dos contra un muro, aunque pudo regresar a la pista sin más problemas.



Conforme avanzó el tiempo y el agua se fue, las cosas al frente del pelotón se apretaron. Verstappen trató de pasar a Russell, pero no pudo mantener el ritmo y por el contrario, Lando Norris supo aprovechar el secado de la pista y el DRS para escalar hasta el liderato.



En la vuelta 25 Logan Sargeant causó un Safety Car y quedó fuera de la carrera. Para los equipos fue un momento ideal para entrar a boxes y cambiar los neumáticos. En Ferrari, Leclerc tuvo una parada desastrosa y cayó hasta el último lugar de la carrera, más tarde la Scuderia retiró el auto.



La lluvia volvió momentáneamente, solo estuvo cuatro vueltas y partió. En el caso de Sergio Pérez, pudo subir hasta la P13, pero al final el mexicano se pegó solo, rompió su alerón trasero y ahí terminó el Gran Premio para él. Una vez más ‘Checo’ quedó a deber y no pudo sumar puntos.





Instantes después del incidente del jalisciense, Carlos Sainz perdió el auto y tocó a Alex Albon, ambos también quedaron fuera de la carrera. El Safety Car se hizo presente nuevamente, se fue casi para las últimas 10 vueltas, en la recta final se presentaron nuevas banderas amarillas, Yuki Tsunoda estuvo a nada de llevarse a un Haas.



La batalla final se dio principalmente entre ambos Mercedes por la lucha del último escalón del podio, al final fue Russell quien recuperó la posición y se la apropió. Por su parte el actual campeón mundial se quedó con el primer puesto y Norris y McLaren terminaron en el segundo lugar.



Carrera explosiva en el circuito Gilles Villeneuve, más allá del mal resultado para Sergio Pérez, toda la prueba estuvo llena de altibajos y fue peleada hasta lo último. La siguiente prueba es el Gran Premio de España el próximo 23 de junio.

