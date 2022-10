Max Verstappen tras ganar la pole en GP de México: 'Feliz con el resultado, es un circuito difícil'

El bicampeón de la Fórmula 1 no muestra señales de quitar el pie del acelerador y por primera ocasión en su carrera, logró quedarse con la pole position para el Gran Premio de México. El equipo de Mercedes completó los primeros tres puestos de la parrilla: George Russell saldrá segundo y Lewis Hamilton tercero.

Verstappen, que se quedó con la pole, es el onceavo conductor diferente que saldrá en la primera posición en las últimas 11 carreras de México, ningún piloto ha logrado repetir la hazaña. Inmediatamente después, habló en conferencia de prensa:

“Creo que fue un poco engañoso, la pista estaba muy caliente, estuvo difícil encontrar el ritmo y tuve que encontrar el balance en el coche. Cada sesión fui mejorando y finalmente pude sacar más del auto y tener unas vueltas decentes. Estuve feliz con el resultado, es un circuito difícil y hay un par de curvas que hay que ejecutar de manera perfecta. Es de las rondas de clasificación más difíciles”, declaró.

El holandés es el máximo ganador del GP de México, con tres victorias. Sin embargo, nunca había tenido la pole. En 2017 y 2018 salió segundo y en 2021 tercero. “He iniciando en todos los lugares menos pole y he ganado aquí. Es un buen inicio y buscaré defender mi victoria del año pasado. Si hay una buena carrera, trataremos de ganarla”, comentó.

George Russell, que fue el más rápido en la Q3, se mostró desilusionado al no poder conseguir la pole: “Estoy decepcionado porque el equipo se merecía una pole. México cambia mucho dependiendo de la temperatura de la pista, fue una pena, pero de igual manera la P2 es buena”, declaró el británico.

Por último, Lewis Hamilton saldrá tercero. Se pronunció al respecto al término de la Q3: “Fue una buena sesión. No hubo problemas, hice lo mejor que pude tomando en cuenta las condiciones. No pude empujar tanto como me hubiera gustado, pero creo que es un buen resultado para empezar mañana, espero poder hacer ajustes para finalizar mejor en la carrera” declaró.

El mexicano Sergio Pérez no pudo quedar entre los tres conductores más veloces, aunque por muy poca diferencia. El “Checo” saldrá en la cuarta posición en la búsqueda de convertirse en el primer piloto mexicano en ganar el GP de nuestro país.

