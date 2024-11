Padre de Carlos Sainz le contó a Toto Wollff sobre salida de Hamilton rumbo a Ferrari

La salida de Lewis Hamilton de Mercedes fue una noticia inesperada incluso antes de comenzara la Temporada 2024 de Fórmula 1 y más sorpresivo fue todavía el anuncio de que llegaría a Ferrari en lugar de Carlos Sainz. Sin embargo, a Toto Wolff, director de las Flechas Plateadas, no lo tomó desprevenido.

En declaraciones al podcast High Performance, el austriaco compartió que el padre del piloto español fue quien le adelantó la llegada del heptacampeón a la escudería italiana. "Así que oí las campanas al vuelo dos semanas antes. El viejo Sainz me llamó y me dijo, esto es lo que está pasando".

"Y luego me llamaron los padres de algunos pilotos que no lo habían hecho antes. Así que pensé, vale... algo está pasando ahí", y compartió que fue en ese momento que se comunicó con Fred Vasseur, jefe de Ferrari, para preguntarle si pensaba en llevarse a Hamilton.

"No recibí ninguna respuesta. Muy inusual para Fred. Es un buen amigo. Así que sí, lo vi venir", y compartió que tras ello fue que decidió contarle a Hamilton que Mercedes había contratado al ex diseñador jefe de Ferrari, Simone Resta, cuando tuvieron una pequeña pausa en la pausa de diciembre.

"Entonces le dije: 'Bueno, ahora estamos reclutando en Ferrari. Tenemos a este tipo'. Y Lewis dijo: 'Oh, hay algo que tengo que decirte'. Y sí, cuando dijo eso, ese momento inicial fue un poco de... ¿así que esto está pasando de verdad?", pero Wolff aseguró que no se trata de ningún dram, solo una situación nueva que tuvieron que resolver.

"Creo que si alguien decide irse, hay que dejarle marchar. Tuve una charla con Pep Guardiola hace mucho tiempo, y es un amigo. Le dije: '¿Qué haces si se va este o aquel jugador? Y él me respondió: '¿Cómo que qué hago?' Le dije: 'Bueno, ¿intentas convencerles para que se queden?' Me contestó: 'No, si alguien cree que puede jugar mejor en otro sitio o que gana más, hay que dejarle marchar'. Y es algo que yo adopto de la misma manera aquí", finalizó.

Los pilotos que inicialmente quería Wolff como reemplazo de Hamilton

Por otra parte, compartió que la premura del anuncio le dio poca oportunidad de buscar a un sustituto en la actual parrilla, sobre todo porque varios renovaron antes del inicio de la temporada. "Tampoco me dio tiempo a reaccionar y posiblemente perdí la oportunidad de negociar con otros pilotos que habían firmado contratos unas semanas antes, como Charles Leclerc y Lando Norris", reconoció.

